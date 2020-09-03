Шедшие на учения корабли ТОФ направлены на помощь танкеру

https://static.news.ru/photo/0eb6bbb2-edd9-11ea-8adb-fa163e074e61_660.jpg Большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» Фото: mil.ru

На помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond были отправлены корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ, шедшие на учения. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота... направлен в район нахождения терпящего бедствие танкера New Diamond (порт приписки Панама) в Индийском океане, — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что в составе отряда — два больших противолодочных корабля «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также большой морской танкер «Борис Бутома». Все они должны были принять участие в совместных российско-индийских военно-морских учениях Indra Navy.

Сам New Diamond переходивший из Кувейта в Индию, находится в 180 милях от побережья Шри-Ланки. При этом вся команда, за исключением двух членов экипажа, уже покинула танкер и находится на спасательных средствах в море.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ТОФ провёл в Авачинском заливе учения с ракетными стрельбами. В них принял участие флагман — ракетный крейсер «Варяг». Об этом сообщил Николай Воскресенский. По его словам, в ходе мероприятий в заливе были отработаны задачи по отражению кораблями воздушной атаки противника, в роли которого выступили три малых противолодочных корабля.

При отражении атаки «Варяг» применил комплекс противовоздушной обороны «Оса». Всего в ходе учений отряд кораблей осуществил около 15 ракетных пусков