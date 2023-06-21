Шансов на спасение людей все меньше: фото пропавшего в Атлантике батискафа В каких условиях пассажиры ждут, пока их найдут

Фото: oceangate.com

oceangate.com

Пять человек остаются в батискафе «Титан» на дне Атлантического океана. Группа спустилась под воду еще в воскресенье, чтобы осмотреть обломки «Титаника». Связь с аппаратом пропала после погружения. Запасов воздуха в батискафе, по данным береговой охраны США, хватит еще на сутки. Поэтому шансов на спасение пассажиров с каждым часом становится все меньше.

Спасатели зафиксировали стуки с пропавшего батискафа с помощью гидролокаторов. Они звучали примерно каждые 30 минут. По словам спасателей, также слышна акустическая обратная связь.

По данным Би-би-си, на борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд, французский подводник-исследователь Поль-Анри Наржоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Связь с батискафом пропала днем 18 июня — примерно через 1 час 45 минут после погружения. Пока точно не известно, что произошло с аппаратом. Бывший контр-адмирал ВМС Великобритании Крис Пэрри предполагает, что подлодка могла застрять в обломках затонувшего корабля или столкнуться с рифами.

Как известно, обломки «Титаника» находятся в Атлантическом океане на глубине 3,8 тысячи метров. Глубоководный аппарат «Титан» длиной 6,4 метра принадлежит компании OceanGate Expeditions, которая с 2021 года предоставляет возможность желающим исследовать останки легендарного судна. Билет стоит $250 тысяч. Газета The Guardian уточняет, что компания за это время привезла на место катастрофы около 60 туристов и 15–20 исследователей. Как сообщает NBC, у компании OceanGate Expeditions были сведения, что ее батискаф имеет дефекты.

Как выглядит пропавший батискаф «Титан» и какая в нем обстановка — в фотогалерее NEWS.ru.