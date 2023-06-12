Северокорейские хакеры украли $3 млрд криптовалюты ради строительства ракет

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Северокорейские хакеры в течение пяти лет похитили извне $3 млрд криптовалюты для финансирования программы КНДР по разработке баллистических ракет, сообщает The Wall Street Journal. Это было сделано при помощи троянской вирусной программы. По словам американских чиновников, похищенные средства использовались для финансирования около 50% северокорейской программы по запуску баллистических ракет.

Одной из жертв хакеров стал разработчик блокчейн-игр Sky Mavis. Один из его сотрудников искал новую работу, поэтому с ним через LinkedIn связался человек под видом работодателя. Потенциальный руководитель прислал инженеру документ, который оказался трояном. Хакеры взломали Sky Mavis и украли более $600 млн. Разработчик возместил ущерб пострадавшим от кибератаки.

Случившееся попало в поле зрения Белого дома. Американские чиновники и эксперты по безопасности указали на то, что КНДР стремится все больше сосредоточить кибератаки на получении денежных средств, вместе с тем значительно повышая свою техническую оснащенность для совершения крупномасштабных краж.

Как заявила заместитель советника президента США по кибербезопасности и новым технологиям Энн Нойбергер, большинство киберпрограмм национальных государств сосредоточены на шпионаже или атаках в «традиционных геополитических целях», но не у КНДР.

Северокорейцы сосредоточены на воровстве, на твердой валюте, чтобы обойти суровые международные санкции, — сказала она.

В начале июня власти Северной Кореи приняли решение о том, что КНДР более не станет уведомлять Международную морскую организацию (IMO) о запуске своих ракет. Это произошло после выхода резолюции организации, осуждающей ракетные пуски страны, — Пхеньян счел этот документ декларацией отсутствия необходимости подобных предупреждений.