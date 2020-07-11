Северная Корея заявила, что заставит Великобританию заплатить за санкции

https://static.news.ru/photo/a469d076-c378-11ea-9abb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти КНДР заявили, что заставят Великобританию «заплатить высокую цену» за введение санкций против скрытой диктатуры.

Государственные СМИ КНДР назвали Великобританию «марионеткой США, которая совершила провокацию» из-за введения санкций. Это произошло после решения британского правительства внести в санкционный список организации, причастные к пыткам, убийствам и принудительному труду в северокорейских тюремных лагерях.

Речь идёт о Бюро государственной безопасности 7 (Ministry of State Security Bureau 7) и Исправительном бюро Министерства народной безопасности (Ministry of People's Security Correctional Bureau).

Последний шаг Великобритании является вопиющим политическим заговором, направленным на то, чтобы запрыгнуть на подножку недружественной политики США, — об этом заявил представитель МИД Северной Кореи.

По словам дипломата, введение санкций против учреждений, ответственных за безопасность КНДР, является насильственным вмешательством во внутренние дела страны. Великобритания заплатит за это цену, сообщает KCNA.

NEWS.ru писал, что Великобритания запустила новый, независимый от ЕС санкционный режим. Он позволяет накладывать ограничительные меры на лиц и организации, которые, по мнению официального Лондона, нарушают права человека.

Под санкции попали 25 граждан России, якобы причастных к смерти юриста Сергея Магнитского, и 20 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в убийстве оппозиционера Джамаля Хашшоги.

Также санкции были введены против двух высокопоставленных генералов вооружённых сил Мьянмы, которые имели отношение к систематическому и жестокому насилию против этнических меньшинств, и двух организаций в Северной Корее, ответственных за принудительный труд, пытки и убийства людей в концлагерях.