Появление северокорейского вождя Ким Чен Ына на публике после почти трёхнедельного отсутствия не принесло успокоения сторонним наблюдателям. Скорее, наоборот, актуализировало вопросы, связанные как со здоровьем руководителя КНДР, так с будущим самой страны.

Эксперты продолжают гадать — с чем же было связано длительное отсутствие Ким Чен Ына. 1 мая, во время церемонии открытия завода по производству фосфатных удобрений недалеко от Пхеньяна, северокорейский лидер выглядел вполне здоровым. Тем не менее, некоторые новые факты свидетельствуют в пользу версии о том, что он всё-таки действительно перенёс в апреле операцию.

Речь, в частности, идёт о видеозаписи с первомайского торжественного мероприятия. Журналисты обратили внимание, что на них видна странная красная отметка на запястье Кима. При этом на предыдущих записях, сделанных до «исчезновения» вождя, её нет. По словам медицинских экспертов, новая отметка на руке северокорейского лидера может указывать на то, что ему делали операцию на сердце.

Это не внутривенное введение, оно не оставило бы такой след. Это похоже на пункцию правой лучевой артерии, которая часто используется для доступа к коронарным артериям и последующей установки стента, — уточняет один из опрошенных СМИ специалистов.

AP Photo/Ahn Young-joon/ТАСС

Тот факт, что в Пхеньяне в принципе не дают никаких комментариев относительно здоровья Кима и причин его исчезновения из публичного пространства, ещё раз демонстрирует, насколько опасно доверять Северной Корее, считает Су Ким, политический аналитик Rand Corp., специализирующийся на проблемах Корейского полуострова.

Это был тест, который помог ему (лидеру КНДР. — NEWS.ru) собрать больше данных о внешнем мире, — цитирует эксперта издание Bloomberg.

Кроме того, отмечают наблюдатели, Ким продемонстрировал независимость от своих оппонентов, наоборот, вынудив их «искать» его, подключая различные каналы, и делать заявления. Сам же он появился на публике не для того, чтобы «успокоить» кого-то, а лишь для демонстрации своих приоритетных интересов, считает аналитик. К таковым, в частности, относится завод по производству удобрений, который, как полагают многие, может быть использован по двойному назначению, то есть и в военных целях. Однако после трёх недель слухов и откровенной дезинформации, теперь любые предположения звучат сомнительно, поскольку Северная Корея доказала: никто в мире толком не знает, что происходит внутри этой страны.

Не теряет актуальности и вопрос преемственности власти в КНДР на случай внезапного ухода Ким Чен Ына. Его собственные дети, о которых существуют фрагментарные сведения, в любом случае ещё слишком малы, чтобы сменить отца. В этих условиях всё больше ставок делается на Ким Ё Чен, младшую сестру северокорейского лидера. Ранее принято было считать, что женщина не может прийти к власти в КНДР из-за жёсткой патриархальной идеологии в обществе. Руководящие посты — привилегия мужчин, а для представительниц прекрасного пола во всех сферах деятельности существует «стеклянный потолок». Однако у Ким Ё Чен имеются реальные шансы пробить его, полагают эксперты. В посвящённом ей масштабном материале, опубликованном CNN, указывается, что дочка была любимым ребёнком Ким Чен Ира, однако, при наличии сыновей он решил не нарушать традицию передачи власти мужчине, в результате чего у руля встал Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын с сестрой Ким Ё Чен Inter-Korean Summit Press Corps//AFLO/Global Look Press

Как и о других представителях правящей семьи, о Ким Ё Чен мало что известно доподлинно. Когда министерство финансов США включило её в антикорейский санкционный список, датой рождения было указано 26 сентября 1989 года. Но позднее южнокорейская разведка заявила, что она родилась в 1987 году. Как и Ким Чен Ын, Ким Ё Чен несколько лет училась в Берне, о чём их тетя и дядя рассказали американской прессе.

Возможно, именно сочетание двух факторов — особое расположение отца и близкие отношения с братом — в итоге привело к тому, что, несмотря на приход к власти Ким Чен Ына, карьера Ким Ё Чён также пошла в гору. Она стала одним из главных помощников и доверенных лиц вождя, а в качестве заместителя директора Департамента пропаганды и агитации Трудовой партии отвечала за имидж и публичные заявления лидера. В 2017-м она также присоединилась к северокорейскому Политбюро, год спустя в рамках подготовки к Олимпиаде отправилась в Южную Корею, осуществив первый официальный визит представителя правящей семьи с 1953 года. Ей же принадлежат заслуги в налаживании диалога Пхеньяна и Вашингтона.

Если Ким Ё Чен действительно сменит брата, это не будет означать пересмотра общей политики КНДР в отношении женщин, считают аналитики. Но для северокорейской верхушки сестра нынешнего лидера — подходящий вариант хотя бы по праву принадлежности к правящей династии, вне зависимости от пола. Для международного сообщества подобный сценарий также выглядит вполне приемлемым, учитывая, что именно Ким Ё Чен за последние годы очеловечила имидж КНДР и проявила хоть какую-то готовность к поиску точек соприкосновения с Вашингтоном и Сеулом.