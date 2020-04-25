Сербия отправила самолёты с медпомощью в Италию

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Сербия отправила в Италию четыре самолёта со средствами медицинской защиты для борьбы с пандемией коронавируса. Одну из коробок лично подписал президент страны Александр Вучич.

Вместе мы победим. Будь храброй, Италия, Сербия с вами, — гласит надпись.

В течение ближайших дней власти Сербии планируют направить ещё четыре самолёта. Глава государства отметил, что Италия одной из первых пришла на помощь Сербии, когда в 2014 году в стране произошло наводнение. Сейчас, по словам Вучича, настала возможность поблагодарить итальянцев, передаёт «Интерфакс».

Ранее мэр итальянского города Дольмино Франческо Бромани поблагодарил российских специалистов за помощь, которую они оказали стране в борьбе с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, Россия предоставила помощь Италии 24 марта, отправив туда 15 своих самолётов со специалистами-вирусологами и оборудованием для диагностики коронавируса.