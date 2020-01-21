https://static.news.ru/photo/a5181622-3c64-11ea-ad80-fa163e074e61_660.jpg Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». Бойко Борисов, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Александр Вучич Фото: kremlin.ru

По окончании строительства газораспределительной сети на территории Болгарии Сербия получит первые объёмы российского газа из трубопровода «Турецкий поток». Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что это может произойти уже осенью, но совершенно точно — до конца этого года.

Говорят, сентябрь, но я всегда скептичен, поэтому говорю — до конца года. Это будет огромная и очень важная новость для наших граждан, а также для промышленности, — цитирует РИА Новости Вучича.

Как писал NEWS.ru, ежегодные доходы Сербии от транзита российского газа через сербский участок трубопровода «Турецкий поток» составят $185 млн. Вучич подчеркнул, что в Сербию будет поступать 13 млрд кубометров газа, из них около 10 млрд кубометров пойдёт в Венгрию, Боснию и Герцеговину, Косово и Метохию.