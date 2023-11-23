Пушков раскрыл смысл заявления нового президента Аргентины об Украине Пушков назвал пиаром предложения Хавьера Милея по украинскому урегулированию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Призыв новоизбранного президента Аргентины Хавьера Милея провести мирную конференцию по Украине продиктован лишь желанием пиара, заявил NEWS.ru сенатор Алексей Пушков. По его мнению, выдвинув такую идею, Милей хочет показать себя политиком общемирового уровня.

Думаю, тем самым новый президент хотел сделать заявку о себе как о новом международном лидере. Видимо, он склонен к эпатажу, — и в таком предложении тоже есть элемент эпатажа. Милей только вступил во власть. Как правило, только вступившие во власть берут паузу, а он — с места в карьер. Демонстрирует стиль. Если вчера о нем говорили все СМИ Аргентины, то теперь — вся мировая пресса. Но само по себе предложение, конечно же, неподготовленное, непродуманное, — пояснил Пушков.

Проведение конференции по Украине без приглашения России делает всю затею бессмысленной, полагает сенатор. Он напомнил, что подобное уже было, к примеру, в Саудовской Аравии.

Уже были попытки. Скажем, в Саудовской Аравии, проводилась конференция с участием ряда стран, но без России. Там каждая страна выдвигала по своему собственному плану, а потом бразильцы спросили: а как вы себе это видите, если русских здесь нет? С кем будете все это обсуждать? Так что само по себе мероприятие состояться может технически, но оно не продвинет никуда ситуацию, — подытожил Пушков.

Ранее сообщалось, что новоизбранный аргентинский президент Хавьер Милей заявил о планах сотрудничать со «всеми странами свободного мира». При этом в своей предвыборной программе Милей выступал за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля. Также известно, что Милей против вступления страны в БРИКС.

Милей провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, предложив тому провести в Латинской Америке конференцию, посвященную урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила советница Милея по внешней политике Диана Мондино.