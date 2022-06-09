Сенатор Джабаров: иностранным наемникам в ДНР могут заменить смертную казнь

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Гражданин Великобритании Эйден Эслин, гражданин Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Шон Пиннер (слева направо), обвиняемые в участии в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований в качестве наемников

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что трех иностранных наемников Украины, приговоренных Верховным судом ДНР к смертной казни, может ждать пожизненное заключение. Парламентарий при этом подчеркнул, что совершенные ими преступления требуют максимального наказания. Сенатор отметил, что суд ДНР действует строго в соответствии с законом, пишет URA.RU.

Я не исключаю, что может быть будет проявлено какое-то милосердие, может быть поменяют смертную казнь на пожизненное заключение, но в любом случае преступление, которое наемники совершили, требует максимального наказания, что они и получили сегодня, — поделился Джабаров.

Политик добавил, что примененная высшая мера наказания для иностранных наемников станет уроком для тех, кто желает зарабатывать подобными методами.

Адвокат Игорь Вагин, который представляет интересы военнослужащего 36-й бригады морской пехоты ВСУ Анатолия Перца, ранее заявил, что его клиент дал признательные показания в рамках уголовного дела о расстреле мирных жителей в Мариуполе. Отмечается, что Перец в ходе допроса признался, что выполнял приказы. Он добавил, что приказ о расстреле двух гражданских отдал командир батальона Евгений Бова. Подсудимый также сообщил, что оружие ему было выдано капитаном Сергеем Николаенко. Речь идёт об автомате АКС-74М.