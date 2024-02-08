Американские сенаторы на процедурном голосовании одобрили помощь Украине

Фото: Louie Palu/Global Look Press

За выделение помощи Украине и Израилю на общую сумму $95,34 млрд на процедурном голосовании высказались 60 американских сенаторов. При этом деньги на охрану южной границы Соединенных Штатов выделены не будут. Трансляцию заседания показывали на сайте верхней палаты законодательного органа.

Законопроект вынесут на общее голосование для принятия в сенате. В случае одобрения документ поступит на рассмотрение в нижнюю палату Конгресса США.

Изначально компромиссный бюджетный законопроект предусматривал выделение $118,3 млрд на помощь двум странам и урегулирование ситуации на южной границе. Он учитывал пожелания республиканцев, требовавших решить проблему нелегальных мигрантов. Под предлогом кризиса на границе они ранее заблокировали обсуждение помощи Киеву, которое запросила администрация. Причем на охрану границы предполагалось выделить $20,2 млрд, а на помощь Украине втрое больше — $60,06 млрд.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что предложенный пакетный законопроект обречен на провал. Он подчеркнул, что документ оказался гораздо хуже, чем ожидали республиканцы.