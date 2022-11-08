SCMP: Китай показал сверхзвуковую ракету, чтобы предупредить Вашингтон

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай впервые продемонстрировал сверхзвуковую противокорабельную ракету, которая похожа на российский «Кинжал», чтобы предостеречь Белый дом от вмешательства в воссоединение материковой части КНР и Тайваня, пишет газета South China Morning Post (SCMP). По информации газеты, показанная на авиационной выставке Airshow China ракета способна нести ядерную боевую нагрузку. Дальность применения снарядов превышает две тысячи километров.

Цель демонстрации YJ-21 на авиасалоне — предупредить США, чтобы они не вмешивались в планы Пекина вернуть Тайвань <...>, ни одна из американских систем противовоздушной обороны морского базирования не способна перехватить гиперзвуковую ракету, — сообщил главный редактор канадского военного журнала Kanwa Asian Defence Андрей Чанг.

SCMP, ссылаясь на мнение экспертов, пишет что китайские ракеты YJ-21 мощнее российских аналогов и способны сдерживать корабли США от вхождения в регион в случае конфликта.

Ранее стало известно, что в китайской провинции Фуцзянь, расположенной через пролив от острова Тайвань, были замечены пусковые установки баллистических ракет DF-16. Также очевидцы поделились фото и видео военных объектов, в частности танков, которые транспортируют с помощью железнодорожных составов.