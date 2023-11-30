Саудовская Аравия сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки

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Саудовская Аравия сократит добычу нефти на один миллион баррелей в сутки, сообщает ТАСС. Предварительных договоренностей достигли участники ОПЕК+. Также на 500 тысяч баррелей снизят суточную добычу нефти и остальные члены объединения, в том числе и Россия.

В начале ноября вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия до конца 2023 года будет добровольно сокращать экспорт нефти и нефтепродуктов на 300 тысяч баррелей в сутки. Это поможет усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков. Новак добавил, что анализ рынка в перспективе покажет, стоит ли менять динамику этой меры.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин выразил уверенность, что провала переговоров между странами ОПЕК о снижении цен на нефть не будет. Иначе, по его словам, это бы означало развал нефтяного альянса, что привело бы к заметному падению цен на ресурс. Эксперт заявил, что участники совещания проголосуют за продление действующих сокращений в добыче, а снижение объемов поставок будет добровольным.

До этого независимый эксперт Владимир Демидов заявлял, что Россия может воспользоваться своим влиянием на рынке энергоресурсов для увеличения стоимости нефти. По словам аналитика, если Москва объявит о сокращении экспорта, цена за баррель может достичь $100. При таком раскладе интерес к сырью из России снова возрастет, ведь с увеличением котировок закономерно увеличится и дисконт.