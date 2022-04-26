Санду назвала причину взрывов в Приднестровье Санду заявила, что за терактами в Приднестровье стоят силы внутри региона

Майя Санду / Фото Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

За террористическими атаками в Приднестровье стоят внутренние силы непризнанной республики, заявила президент Молдавии Майя Санду по итогам заседания Высшего совета безопасности, пишет ТАСС. Он отметила, что в регионе существует разлад между политическими верхушками, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации.

Это ставит в уязвимое положение Приднестровский регион и создаёт риски для Республики Молдова. Мы осуждаем все провокации и попытки вовлечь Молдавию в действия, которые могут поставить под угрозу мир, — сказала Санду.

Руководство Приднестровья ввело «красный» уровень террористической опасности. Об этом заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский. Такое решение было принято по итогам заседания Совбеза, на котором обсудили атаки на объекты инфраструктуры ПМР.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля в был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.