Санду выиграла у Додона первый тур выборов в Молдавии

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Экс-премьер Молдавии Майя Санду побеждает на выборах президента по итогам первого тура, набирая 35,94% голосов после обработки 99,6% протоколов с избирательных участков, сообщает молдавский ЦИК.

За действующего президента страны Игоря Додона в итоге отдали голоса 32,75% избирателей. Несмотря на преимущество Санду, в Молдавии 15 ноября состоится второй тур выборов президента, так как ни одному из кандидатов не удалось перешагнуть отметку в 50%, сообщает ТАСС.

На третьем месте по итогам первого тура оказался лидер «Нашей Партии», мэр второго по величине города страны Бельцы Ренато Усатый с 16,94% голосов. Виолетта Иванов от партии «Шор» набирает 6,52%, председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе — 3,26%, кандидат от партии Национального единства Октавиан Цыку — 2,01%, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу — 1,38% и глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,19%.

Как сообщал NEWS.ru, поначалу после старта голосования лидером на выборах был Додон. После обработки 39% бюллетеней сообщалось, действующий президент набирает 34,3% голосов