Санду оговорилась и обвинила киевские власти в конфликте на Украине

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду в ходе своего выступления заявила, что Украина виновата в эскалации конфликта с Россией, но сразу же поправила себя и добавила, что в конфликте виновата Москва. На оговорку обратило внимание издание Sputnik Молдова. Глава государства добавила, что конфликт имеет серьезные последствия для всей Европы.

Развязанный Украиной конфликт. Простите, начатый Россией против Украины конфликт подмял международный порядок и имеет серьезные последствия для всей Европы, — сказала Санду по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам бюджета и администрации Йоханнесом Ханом.

Молдавские власти неоднократно выступали с критикой в адрес Кремля за происходящее на Украине.

«Газпром» ранее уведомил власти Молдавии, что компания может в любой момент разорвать газовый контракт с Кишиневом из-за просроченных дедлайнов по оплате «исторический задолженности» за транспортировку энергоресурсов в предыдущие годы. В сообщении компании указано, что молдавская сторона часто нарушает контрактные договоренности по оплате газа в поставленный срок. «Газпром», в свою очередь, подтвердил, что выполняет свои обязанности в полном объеме, отправив в октябре этого года 5,7 млн кубометров в сутки.