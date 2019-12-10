https://static.news.ru/photo/d5e9c0b8-1b2e-11ea-9a7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mairo Cinquetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский сайт «Миротворец», на котором публикуются данные о «врагах страны», объявил о прекращении своей деятельности.

По требованию некоторых объективных обстоятельств мы полностью останавливаем серверы «Миротворца», а именно: сайт myrotvorets.center и все его зеркала, — говорится в сообщении на сайте.

Как отмечается, сайт перестанет обновляться во вторник, 10 декабря, в 18:00 (19:00 мск).

На сайте «Миротворец», созданном в 2014 году, появляется информация о «врагах Украины». В 2018 году в него был внесён экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер. Также в базу данных «Миротворца» внесли и экипаж самолёта «Уральских авиалиний» А321, который совершил аварийную посадку на кукурузное поле рядом с аэропортом Жуковский.

Как ранее писал NEWS.ru, парламент Украины не наделён полномочиями по закрытию сайтов, в том числе скандально известного портала «Миротворец», на котором публикуются данные о «врагах страны». Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.