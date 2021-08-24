Саакашвили высмеял фальшиво исполненный гимн Евросоюза на параде в Киеве

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был замечен улыбающимся на видео, на котором оркестр во время парада в честь Дня независимости Украины фальшиво исполнил гимн Евросоюза, «Оду к радости» Людвига ван Бетховена. Полное видео опубликовано на YouTube.

Ну, ода, достойная нынешней Украины, — гласит комментарий под публикацией.

На видеоролике отчётливо видно, как трубач, не попадая в ноты, исполняет сольную часть произведения Бетховена. Михаил Саакашвили и Пётр Порошенко улыбаются, стараясь сдержать то ли смех, то ли смущение. Многие пользователи Сети высмеяли и раскритиковали неудачливого музыканта, но нашлись и те, которые обвинили во всём залипнувший на жаре клапан духового инструмента.

Ранее Саакашвили заявил, что США помогли Грузии в конфликте с Осетией исключительно из-за «героического сопротивления грузинской армии».