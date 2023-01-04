Саакашвили попросил Христо Грозева расследовать его отравление

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Суд по делу об освобождении по состоянию здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к руководителю издания Bellingcat (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Христо Грозеву с просьбой расследовать его отравление, о чем написал на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Он уточнил, что лаборатория в США и известный токсиколог Нью-Йорка доказали факт отравления. Политик также попросил расследовать подозрительные связи Грузии с Россией.

Дорогой Христо! Я давно поклонник вашей работы, но никогда бы не подумал, что однажды мне придется просить вашей помощи. Как вы знаете, ведущая лаборатория США и известный токсиколог Нью-Йорка убедительно установили, что в марте этого года я был отравлен в тюрьме. <...> Не могли бы вы ознакомиться с подозрительными российскими и связанными с Россией движениями в Грузии? <...> Я уверен, что там многое можно найти и это также поможет мне спасти мою жизнь, — говорится в сообщении.

Ранее врачи Саакашвили рассказали, что вылечить бывшего президента Грузии уже практически невозможно. По их словам, в последнее время Саакашвили сильно похудел, потеряв 42 килограмма, также у него нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия. Текущее же лечение неэффективно и только усугубляет состояние Саакашвили. Если самочувствие бывшего президента не улучшится, он может прожить несколько месяцев.