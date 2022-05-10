Саакашвили назвал условия для своего перевода из тюрьмы в частную клинику Саакашвили назвал встречи с родными условием своего перевода из тюрьмы в частную клинику

Михаил Саакашвили / Фото Serg Glovny/ZUMAPRESS.com /Global Look Press

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласился на свой перевод из тюрьмы в частную клинику «Вивамед» в Тбилиси. При этом он выдвинул ряд условий, в том числе возможность допуска к нему членов семьи и депутатов. Об этом сам политик написал на своей странице в социальной сети Facebook (соцсеть запрещена на территории РФ).

Поскольку мое здоровье крайне ослаблено и, на мой взгляд, не совместимо с жизненными показателями, я согласен на перевод в клинику «Вивамед» на обследования, неотложное медицинское обслуживание и лечение при следующих условиях, — написал Саакашвили.

Он, в частности, потребовал, чтобы в клинике к нему регулярно пускали членов его семьи, персонального врача Николоза Кипшидзе и врачей из неправительственной организации «Эмпатия» — они входили в состав консилиума, который занимался вопросами здоровья политика. Кроме того, в рабочее время Саакашвили потребовал допуска к себе адвокатов и депутатов парламента.

Также Саакашвили потребовал, чтобы вопросы его обследования и лечения согласовывались с врачами «Эмпатии» и членами консилиума, созданного при уполномоченном по правам человека в Грузии.

Министр юстиции страны Рати Брегадзе ранее заявил, что его ведомство готово доставить Саакашвили из тюрьмы в клинику «Вивамед», где он сможет пройти необходимые обследования.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.

В тюрьме Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения. По его словам, из-за неадекватной медицинской помощи он два раза терял сознание в камере. При этом врачи не имеют права заходить к нему и завершают работу после 18:00 по местному времени.