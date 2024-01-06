С Telegram сняли штрафы без объяснения причин В Telegram заявили, что не знают причину снятия штрафов в России

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В Telegram заявили Reuters, что не знают, почему с мессенджера сняли штрафы в России. В компании отметили, что у них нет офиса и сотрудников, а также активов и оборудования в РФ.

Без какого-либо присутствия в России мы не может узнать, почему были сняты штрафы с Telegram и других компаний, — сообщил представитель мессенджера.

В Telegram со ссылкой на российские СМИ озвучили версию, что штрафы могли снять из-за отсутствия у компании каких-либо активов на территории страны. При их наличии они подлежали бы конфискации.

1 января информация о задолженности Telegram по штрафам исчезла из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Одновременно с этим пропали данные о долгах компаний Alphabet, владеющей Google и YouTube, Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), владеющей Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram (деятельность в РФ запрещена). «Интерфакс» со ссылкой на базу ФСПП писал, что приставы «полностью взыскали» миллиардные штрафы с Google и Meta, при этом в публикации агентства отмечалось, что Telegram, TikTok и YouTube начали «новый год без долгов».

Reuters отмечало, что в базе ФСПП на 3 января содержалась информация о долгах Twitter (X) и Twitch. Общая сумма штрафов составила 51 млн рублей и 23 млн рублей соответственно.

20 декабря Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 4,6 млрд рублей за неудаление фейков о российской армии. Поводом стали ролики на YouTube с ложными сведениями о ВС РФ.