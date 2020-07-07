С начала 2020 года инфляция в Венесуэле превысила 500%

https://static.news.ru/photo/82efbcac-c153-11ea-a4fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Fernanda Munoz/dpa/Global Look Press

Комитет по финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы обнародовал данные о росте цен в стране. За первое полугодие инфляция превысила 500%.

Инфляция в июне составила 19,5%, накопленная с начала года — 508,47%, — цитирует сообщение РИА Новости.

В последние несколько лет страна переживает социально-экономический кризис, который сопровождается гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Также наблюдается дефицит товаров первой необходимости. На сегодняшний день страну уже покинули более 4,5 млн граждан. По прогнозам экспертов, в конце 2020 года их число может возрасти до 6,5 млн.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что жители Венесуэлы страдают от гнёта нелегитимного и тиранического режима, намеренного уничтожить демократические институты.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года американские власти ввели новый пакет санкций против Венесуэлы.