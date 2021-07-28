Рябков назвал конструктивными переговоры с США по стратстабильности

Встреча представителей России и США в Женеве по теме стратегической стабильности носила конструктивный характер. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

Рябков отметил, что США не пытались навязывать РФ свои подходы по вопросам стратегической стабильности, которые являются неприемлемыми для Москвы. У сторон имеются области для сближения позиций. По мнению представителя МИД, вопрос создания рабочих групп по стратстабильности пока не является вызовом текущего дня.

Рябков добавил, что в ходе переговоров РФ и США обсудили вопросы, связанные с кибербезопасностью. Россия рассчитывает, что диалог с США по этой теме станет регулярным.

Мы хотели бы сделать его регулярным, если будет более широкая повестка дня, — подчеркнул Рябков.

Новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности прошёл в развитие договорённостей, которые были достигнуты в ходе встречи глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня. Межведомственные делегации возглавили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Встреча длилась около семи часов.

Ранее сообщалось, что Россия передала США предложения по теме переговоров по стратегической стабильности. Рябков отметил, что у РФ и США не во всём совпадают подходы. Для урегулирования вопроса стратегической стабильности необходим диалог.