Румынского посла отозвали из Кении из-за сравнения африканцев с обезьянами

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Румынские власти приняли решение отозвать своего посла в Кении Драгоша Виорела Цигэу из-за разгоревшегося скандала с участием дипломата, пишет издание Adevărul. По информации журналистов, во время встречи с группой восточноевропейских дипломатов в отделении ООН в Найроби посол заметил обезьяну и сказал: «Африканская группа присоединилась к нам». В статье отмечается, что инцидент произошел в апреле, но стало известно о нем лишь сейчас.

Посол Румынии в Кении был отозван в страну после масштабного дипломатического скандала, сейчас Министерство иностранных дел инициировало процедуру его отставки с занимаемой должности, — сказано в публикации.

Внешнеполитическое ведомство страны начало проверку по этому случаю.

Ранее в Японии был арестован бывший депутат Есикадзу Хигаситани. Его подозревают в публикации видеороликов с угрозами в адрес известных блогеров. Об этом сообщил в социальной сети Twitter Ацухико Курокава, генеральный секретарь партии, которую арестованный представлял в парламенте. Хигаситани, известный в среде блогеров под ником GaaSyy, был избран в верхнюю палату парламента летом 2022 года, однако с тех пор не появился ни на одном заседании.