RT: жена бывшего депутата Рады вывезла из Украины $30 миллионов

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США не станут публиковать список мер против Китая за возможную помощь, которую страна может оказать России в обход санкций, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх. Он отметил, что руководству дали чётко понять, какими будут последствия в случае такой помощи. Сообщает американский телеканал CBS.

Мы предельно чётко заявили Китаю касательно любой поддержки этого вторжения и любой помощи, которую он может оказать России в контексте обхода введённых против неё санкций, — отметил Сингх. Он добавил,...