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RT: жена бывшего депутата Рады вывезла из Украины $30 миллионов

05:19, 21 марта 2022
RT: жена бывшего депутата Рады вывезла из Украины $30 миллионов Фото: pixabay.com
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Telegram-канал Russia Today со ссылкой на украинские СМИ написал, что жена экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Котвицкого вывезла из страны более $30 миллионов. Анастасию Котвицкую задержали сотрудники венгерской таможни, которые обнаружили деньги в нескольких чемоданах. Всего в багаже у женщины находилось 28,8 миллиона долларов, а также 1,3 миллиона евро.

На Украине Котвицкого называют «правой рукой» бывшего главы МВД страны Арсена Авакова. Известно, что инцидент произошёл 14 марта на пропускном пункте «Вилок». Примечательно, что украинские таможенники деньги в чемоданах пропустили.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что правительство хочет конфисковывать имущество российских олигархов. По его словам, в стране такая собственность есть, но её немного. Он пояснил, что народ Польши выступает за конфискацию, несмотря на конституционные ограничения, связанные с правом собственности. Глава правительства добавил, что Сейм проведёт все необходимые законодательные изменения, чтобы осуществить конфискацию имущества олигархов из России.

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