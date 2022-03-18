RT: жена бывшего депутата Рады вывезла из Украины $30 миллионов

Telegram-канал Russia Today со ссылкой на украинские СМИ написал, что жена экс-депутата Верховной рады Украины Игоря Котвицкого вывезла из страны более $30 миллионов. Анастасию Котвицкую задержали сотрудники венгерской таможни, которые обнаружили деньги в нескольких чемоданах. Всего в багаже у женщины находилось 28,8 миллиона долларов, а также 1,3 миллиона евро.
На Украине Котвицкого
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что правительство хочет конфисковывать имущество российских олигархов. По его словам, в стране такая собственность есть, но её немного. Он пояснил, что народ Польши выступает за конфискацию, несмотря на конституционные ограничения, связанные с правом собственности. Глава правительства добавил, что Сейм проведёт все необходимые законодательные изменения, чтобы осуществить конфискацию имущества олигархов из России.