Россию просят вмешаться в конфликт ливийских элит

В Москве ожидают первого вице-премьера правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Хусейна аль-Гатрани, который уже два раза на этой неделе переносил сроки прибытия. Поездка представителя компромиссного кабмина последует за уже состоявшимся в российскую столицу визитом специального советника генсека ООН Стефани Уильямс. Кризис с организацией всеобщих выборов в бывшей Джамахирии сместил всю дискуссию в сторону вопроса о целесообразности сохранения действующих исполнительных структур. Не исключено, что основные игроки хотят проверить, на чьей стороне теперь находятся симпатии России.

Поездка аль-Гатрани в РФ должна пройти на этой неделе. Изначально он планировал начать трёхдневный визит в Москву 16 января, однако позже сроки дважды переносились. Сообщается, что заместителя главы ПНЕ, базирующегося в Триполи, будут сопровождать министры нефти и газа Мухаммед Аун, здравоохранения Али Мухаммед аз-Зинати и планирования Камель аль-Хасси. Переговоры запланированы как с зампредседателя российского правительства Алексеем Оверчуком, так и с главой МИД России Сергеем Лавровым. В повестке предсказуемо оказались вопросы, связанные с электоральным кризисом в Ливии. В ПНЕ, кроме того, намерены обсудить вопрос с присутствием иностранных сил в бывшей Джамахирии.

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В эти дни российскую столицу посетила Стефани Уильямс, которая координирует ливийскую проблематику в ооновских структурах. У неё состоялись переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым, в ходе которых российская сторона обратила внимание на необходимость уважения всеобъемлющего политического процесса в Ливии и отметила «неприемлемость навязывания ливийцам внешних готовых решений». Отдельным сюрпризом для западной экспертной среды стали сообщения о том, что Уильямс в то же время провела переговоры в Москве с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, который, как считается, имеет свои интересы на территории бывшей Джамахирии.

Смена правительства

В Высшей избирательной комиссии Ливии утверждают, что организация всеобщих выборов, которые планировались ещё в декабре, однако так и не были проведены из-за ряда проблем, может занять примерно полгода. Председатель органа Имад ас-Саих заметил, что необходимо «внести изменения в законы во избежание каких-либо юридических препятствий, принять новые процедуры приёма заявлений кандидатов и снова открыть регистрацию для избирателей». Как отметил глава избиркома, сначала электоральный процесс грозили остановить политические и военные силы, после этого «судебные постановления по апелляциям не согласовывались с законом о выборах и условиями, которые должны были быть выполнены для выдвижения кандидатуры».

Пока буксует электоральный процесс, восточно-ливийский лагерь предлагает полностью заменить состав ПНЕ во главе с Абдель Хамидом Дбейбой.

Полномочия правительства национального единства истекли, поэтому должен быть сформирован новый состав, — заявил спикер базирующегося на востоке парламента (палаты представителей) Агила Салех.

Несмотря на то что создание ПНЕ является результатом компромисса между основными сторонами ливийского конфликта, полномочия этой структуры исполнительной власти регулярно оспаривались центрами силы на востоке, в том числе маршалом Халифой Хафтаром.

Угроза для элит

Как пояснил NEWS.ru старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов, события вокруг несостоявшихся выборов 2021 года знаменуют собой вышедший в открытую фазу конфликт между двумя большими группами политических элит Ливии.

Речь идёт о политических элитах времён гражданской войны, построивших свою легитимность на основе конфликта, продолжавшегося с 2014 года, и на основе устоявшихся представлений сторон друг о друге. Сами по себе выборы, которые были запланированы как инструмент перезапуска политической системы, для них выглядит прямой угрозой. Григорий Лукьянов старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ и эксперт Российского совета по международным делам старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ и эксперт Российского совета по международным делам

По словам аналитика, эти центры силы заинтересованы в том, чтобы поколение политического класса Ливии времён гражданской войны не покинуло сцену.

Xinhua/Global Look Press

Что касается России, то сложившаяся ситуация не зависит никак ни от её интересов, ни от интересов США и региональных государств. Она отражает естественный ход дальнейшего развития политического кризиса. Меньше всего кто-либо из [внутренних] акторов собирается ориентироваться на кого-то вовне стратегически, — отметил эксперт.

По словам Лукьянова, официальная позиция российского правительства вряд ли изменится: Москва пока не спешит отзывать доверие у правительства Дбейбы.

Разговоры о той протекции в России, которую те или иные акторы могут оказать другим политическим игрокам, связаны прежде всего с интересами отдельных бизнес-групп, которые продолжали играть свою роль на протяжении последних лет в ливийском пространстве, — пояснил собеседник NEWS.ru.

Сегодня все силы, которые были активно вовлечены в процесс урегулирования в 2020–2021 годах, пытаются выстроить процесс восстановления легитимности Дбейбы и не допустить возвращения к событиям 2019 года, когда военное решение доминировало над политическим, считает аналитик.

Продлить власть

Частота же визитов в Россию, по словам Лукьянова, связана с шаткостью политической ситуации и стремлением игроков максимизировать свою поддержку и минимизировать риски. Эксперт обращает внимание на примечательность визита Уильямс в Москву, потому что её кандидатура на этом посту не удовлетворяла российских представителей.

Российская сторона не считает эффективным шагом передачу руководства миссии ООН, играющей ключевую роль в организации переговорного процесса, представителю США, — обратил внимание аналитик.

На этом фоне специальный помощник генсека ООН прекрасно понимала, как к ней относятся в Москве, но направилась для переговоров в российскую столицу. Это свидетельствует о её готовности получить нужное доверие, завоевать его и достичь понимания с российскими официальными и неофициальными структурами, считает собеседник NEWS.ru.

Стефани Уильямс Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Что касается визита делегации во главе с аль-Гатрани, то она ставит задачу не столько обговорить вопрос проведения долгожданных выборов, сколько согласовать более вероятный сценарий продления полномочий ПНЕ, пользующегося достаточной серьёзной поддержкой внутри самой Ливии, считает эксперт.

При наличии таких спорных вопросов, как сроки и форматы проведения выборов, допуск конкретных кандидатов, очевидно, в нынешних условиях — даже с учётом откладывания процесса — голосование может не получить большую легитимность в глазах ливийцев, поэтому речь идёт скорее о сохранении имеющегося инструмента, — полагает Лукьянов.

По его словам, правительственная делегация аль-Гатрани должна, в свою очередь, объяснить российской стороне и заинтересованным бизнес-структурам, что они могут получить в средней и долгосрочной перспективе за поддержку легитимности ПНЕ. Хотя учитывая спорность ситуации, речь может идти уже о краткосрочной перспективе, подытожил собеседник NEWS.ru.