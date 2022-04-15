Россиянина арестовали на Кипре по подозрению в расизме

Власти Кипра арестовали гражданина России по подозрению в разжигании расовой ненависти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Никосии. Свою деятельность арестованный вёл преимущественно в соцсетях.

По решению суда россиянина задержали пока на четверо суток, — сообщили в посольстве.

В свою очередь газета Phileleftheros пишет , что россиянин задержан по подозрению в расизме и ксенофобии, а также в подстрекательстве к совершению уголовных преступлений. Известно, что россиянин охотился за участниками акции в поддержку РФ.

Сотрудники отделения по борьбе с киберпреступлениям получили информацию о том, что пользователь и владелец страницы опубликовал номера автомобилей людей, присутствовавших на акции протеста, которая прошла в Лимасоле накануне. Он выступал против русских на Кипре, — говорится в сообщении издания.

Также были выявлены и другие эпизоды, когда подозреваемый искал конкретных людей.

Россиянина арестовали в минувшую пятницу и доставили в полицейский участок. В ходе допроса он сделал ряд заявлений, которые сейчас расследуются. Тогда же он был взят под стражу.

По информации соцсетей, задержанный — руководитель группы «Кипр наш» Игорь Мало. Пользователи пишут, что на него подали сразу несколько заявлений в полицию.