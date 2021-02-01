Россиянам пообещали открытие границ с Испанией и Кипром

https://static.news.ru/photo/e1e2fa22-64c7-11eb-b53c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Испания и Кипр могут открыть прямые рейсы для российских туристов. Такое предположение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Вполне возможно, что к сезону, к июню, помимо Турции, откроются для нас, конечно, по регламенту с особым порядком, и страны Средиземноморья. Заявляют об этом власти Испании, власти Греции. Кипр говорит о том, что в будущем он будет готов, — цитирует его Ura.ru.

Барзыкин добавил, что Испания будет готова вернуть прямое авиасообщение с Россией, так как эпидемиологическая обстановка в РФ выглядит лучше, чем в других европейских странах. Также, по его мнению, может быть расширено число маршрутов в Египет.

С ним согласен эксперт Общественной палаты России по туризму Роман Бобылев. По его мнению, позитивных новостей следует ждать из Доминиканы и Туниса, а также Вьетнам.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько стран мира в январе 2021 года планируют открыть границы или снять часть ограничений для приезжих на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки, пока власти других государств, наоборот, вводят дополнительные ограничения из-за появления новых штаммов COVID-19.

Так, с новыми ограничениями столкнутся те, кто хочет посетить Великобританию, Кубу или Грецию.