Россиян вывезут с курортного острова Фукуок во Вьетнаме

https://static.news.ru/photo/56ecb984-8783-11ea-955c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Damian Gollnisch/ZB/Global Look Press

Россияне улетят домой с курортного острова Фукуок во Вьетнаме, благодаря генконсульству РФ в Хошимине. Вывозной рейс назначен на 27 апреля в 9:05 по местному времени по маршруту Камрань — Новосибирск — Иркутск.

Борт вывезет 22 россиян и двух белорусов. Они уже выехали с острова. Так как границы Вьетнама закрыты, дипломатам пришлось договариваться с местными властями, чтобы автобус с соотечественниками пропустили в Камрань, сообщает РИА Новости.

Всего по дороге им придётся пересечь 10 провинций, поездка займёт сутки. С острова россиян вывез паром, после чего они пересели на автобус. Перед поездкой всем пассажирам пришлось заполнить декларацию о своём здоровье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рейс для возвращения россиян из Рима в Санкт-Петербург запланирован на 29 апреля. Вылет назначен на 14:10 .