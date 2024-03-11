Россия впервые опустилась на третье место в мире по экспорту вооружений SIPRI: Франция обогнала Россию по поставкам оружия, заняв второе место в мире

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Эксперты из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) заявили, что Россия больше не является вторым в мире торговцем оружием. По их данным, она снизила показатели и позволила обогнать себя Франции. Первое место в топ-3 лидеров по-прежнему занимают США, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на доклад института о мировом рынке вооружений, который будет опубликован 11 марта.

Аналитики SIPRI утверждают, что Вашингтон сумел увеличить свою долю рынка с 34 до 42%, и поставляет вооружения в 107 государств. Директор программы SIPRI по трансферу вооружений Мэттью Джордж при этом подчеркнул, что параллельно экономическое и геополитическое господство США оспаривается развивающимися державами.

США укрепили свою глобальную роль в качестве поставщика оружия, экспортируя больше вооружений в большее количество стран, чем когда-либо в прошлом, и это важный аспект их внешней политики, — отметил Джордж.

В 2014–2023 годах экспорт оружия Франции увеличился на 47%,что позволило ей стать вторым крупнейшим экспортером оружия, уточнили эксперты. Российский экспорт вооружений в период с 2014–2018 по 2019–2023 годы, по оценке SIPRI, сократился на 53%. Четвертое и пятое место в топ-5 лидеров по продажам оружия заняли Китай и Германия.

Накануне стало известно, что в США планируют создать беспилотные истребители-невидимки, пилотируемые искусственным интеллектом. Они смогут летать на высоте девяти метров над землей со скоростью 600 миль в час (более 960 км/ч). На создание истребителей Вашингтон потратит $6 млрд.