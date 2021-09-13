Россия возобновляет авиасообщение с Испанией и Словакией

Россия открывает воздушные границы с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, сообщает официальный Telegram-канал Правительства России со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Россия возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией с 21 сентября, — говорится в сообщении.

Помимо этого, власти заявили о возобновлении авиарейсов в Турцию и Египет из международных аэропортов Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Недавно стало известно о снятии всех ограничений на авиасообщение с Белоруссией, введённых на фоне пандемии коронавируса. Таким образом, воздушное сообщение между странами будет восстановлено в полном объёме, сообщили журналистам в оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что Россия с 10 сентября увеличивает количество регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию. В частности, самолёты из Санкт-Петербурга будут летать еженедельно в Дубай не один, а семь раз.