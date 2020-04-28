Мир

Россия предложит странам БРИКС меры по борьбе с последствиями пандемии

14:34, 28 апреля 2020
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва может предложить странам — участницам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) ряд инициатив по борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Мы предложим вашему вниманию несколько российских инициатив, которые нацелены на то, чтобы мы более эффективно реагировали на вызовы, которые спровоцированы вспышкой коронавирусной инфекции,цитирует ТАСС его выступление на неформальном заседании Совета министров иностранных дел БРИКС.

Он добавил, что речь идёт о не только о безопасности и здоровье. Предложения касаются и социально-экономической и финансовых сфер. В частности, будет затронута ситуация вокруг рынков труда, благосостояния населения и сохранения устойчивого развития.

Как писал NEWS.ru, страны, входящие в объединение БРИКС, не планируют создавать отдельных структур, связанных с нефтяным экспортом, подобных ОПЕК.

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