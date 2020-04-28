Россия предложит странам БРИКС меры по борьбе с последствиями пандемии

https://static.news.ru/photo/2a60540a-a8ec-11e9-9fc9-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Москва может предложить странам — участницам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) ряд инициатив по борьбе с последствиями пандемии коронавируса.

Мы предложим вашему вниманию несколько российских инициатив, которые нацелены на то, чтобы мы более эффективно реагировали на вызовы, которые спровоцированы вспышкой коронавирусной инфекции, — цитирует ТАСС его выступление на неформальном заседании Совета министров иностранных дел БРИКС.

Он добавил, что речь идёт о не только о безопасности и здоровье. Предложения касаются и социально-экономической и финансовых сфер. В частности, будет затронута ситуация вокруг рынков труда, благосостояния населения и сохранения устойчивого развития.

Как писал NEWS.ru, страны, входящие в объединение БРИКС, не планируют создавать отдельных структур, связанных с нефтяным экспортом, подобных ОПЕК.