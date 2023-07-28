Россия перенесла свое посольство в Судане в другой город МИД: РФ перенесла свое посольство в Судане из Хартума в Порт-Судан из-за боестолкновений

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Россия перенесла свое посольство в Судане из столицы Хартум в город Порт-Судан, сообщает МИД РФ на своем сайте. Уточняется, что это связано с продолжающимися в стране боестолкновениями между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования. По сообщению министерства, к новому временному месту размещения диппредставительства сотрудники добрались сухопутным путем.

В связи с продолжающимися в столице Судана Хартуме боестолкновениями между подразделениями регулярной армии и Сил быстрого реагирования 27-28 июля были осуществлены мероприятия по переводу Посольства России в этой стране в город Порт-Судан, находящийся на расстоянии 850 км от суданской столицы, — говорится в сообщении ведомства.

МИД добавляет, что переезд дипсотрудников занял сутки и прошел в штатном режиме. На пути следования в зоне контроля каждой из противоборствующих сторон российской дипмиссии предоставили охрану. Кроме того, перевод посольства был согласован с официальными властями Судана.

Конфликт между Вооруженными силами Судана, возглавляемыми командующим Абдель Фаттахом аль-Бурханом, и Силами быстрого реагирования (бывшим ополчением джанджавидов) во главе с Мухаммадом Хамданом Дагло продолжается с 15 апреля 2023 года. Армия и СБР не смогли договориться об условиях, на которых силы Дагло должны были интегрироваться в состав армии, что привело к противостоянию двух сил, продолжающемуся до сих пор, несмотря на многочисленные попытки разных стран усадить стороны за стол переговоров.