Россия отметила всплеск сексуального насилия в подконтрольных Киеву районах

Заместитель постоянного представителя РФ Геннадий Кузьмин заявил, что Москва отмечает всплеск случаев сексуального насилия на подконтрольных Украине территориях, в том числе со стороны боевиков националистических батальонов. Он подчеркнул, что подобные преступления требуют решительного осуждения и самого сурового наказания. Дипломат обвинил Запад в замалчивании этих фактов, сообщает ТАСС.

Мы отмечаем резкий всплеск случаев сексуального насилия на подконтрольных украинскому правительству территориях, — рассказал Кузьмин.

Он привёл в пример случай, когда 7 марта в районе шахты «Коммунар» в Донецком регионе военнослужащие ДНР, прибывшие разминировать территорию, обнаружили захоронение, в котором лежали тела четырёх женщин. По словам Кузьмина, экспертиза показала, что перед смертью их пытали и насиловали, одна из жертв была беременной.

Следственный комитет (СК) России ранее установил личности участников украинского вооружённого формирования «Грузинский национальный легион». Его командир Мамука Мамулашвили подозревается в «вербовке наёмников и их участии в вооружённом конфликте». По данным следователей, он вовлёк в деятельность формирования 24 граждан Грузии.