Россия не собирается прекращать финансирование ВОЗ

https://static.news.ru/photo/af0748b2-8951-11ea-a310-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается прекращать финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), несмотря на действия других стран.

Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать своё отношение к её деятельности, — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что Лавров озвучил своё мнение после неформального заседания Совета министров иностранных дел БРИКС, прошедшего в формате видеоконференции.

Как писал NEWS.ru, американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты временно прекращают выплаты в бюджет ВОЗ. Трамп выразил мнение, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Также президент считает, что организация способствовала «дезинформации» Китая о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире.