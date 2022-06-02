Россия нашла вариант для производства деталей и узлов самолёта МС-21

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприятия стран ЕАЭС будут производить детали и узлы для российского самолёта МС-21. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

Министр пояснил, что работа с рядом стран в рамках дорожной карты по развитию гражданского авиастроения уже ведётся.

Уже есть предложения от «Объединённой авиастроительной корпорации», от корпорации «Иркут» по производству компонентной базы для самолётов МС-21. Предлагается производить обширный перечень комплектующих всем производителям стран ЕАЭС, чтобы импортозаместить всё, что можно на сегодняшний день на территории союза, — рассказал Камалян.

Предложение от России по поводу производства деталей для самолёта поступило всем странам союза. Но на сегодня полный перечень конкретных механизмов, по которым будут налажены поставки, пока не определён.

Ранее сообщалось, что Белоруссия прорабатывает возможность использования своими авиакомпаниями российских самолетов, а также освоения импортозамещающего выпуска в стране комплектующих к лайнерам Sukhoi Superjet 100 и МС-21.