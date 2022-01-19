Россия начала «обратный отсчёт» в ожидании ответа по гарантиям безопасности

Делегация РФ заявила в ОБСЕ о начале «обратного отсчёта» в ожидании от США и НАТО ответа на предложения о гарантиях безопасности, заявил руководитель делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передаёт ТАСС. Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков отметил, что РФ рассчитывает на продолжение диалога, но до сих пор не получила письменных комментариев на предложения.

Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России <...>. Обратный отсчёт пошёл, — отметил Гаврилов.

Он добавил, что при наличии «доброй воли, готовности к компромиссу в любой ситуации можно найти выход на взаимоприемлемые развязки». Однако времени для этого остаётся всё меньше.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве пока не получили письменного ответа со стороны США и НАТО по гарантиям безопасности, но надеются получить его на днях. Он также призвал дождаться конца недели, прежде чем делать какие-либо выводы на этот счёт.

Переговоры России и США состоялись 10 января в Женеве, два дня спустя в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а затем консультации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене. Основной темой всех переговоров были гарантии безопасности и предложения Москвы.

Ранее стало известно, что США и НАТО готовы к проведению новой встречи с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс по итогам переговоров главы внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.