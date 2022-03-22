Россия эвакуировала более 68 тысяч жителей Мариуполя без участия Киева

Начальник Центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что без участия киевских властей из Мариуполя эвакуированы более 68 тысяч человек. Об этом он сообщил на брифинге, слова генерала приводит РИА Новости.

В результате принятых эффективных мер, без участия киевских властей из Мариуполя, где гуманитарная ситуация приняла катастрофические масштабы, удалось эвакуировать уже 68 098 человек, — сказал Мизинцев.

За сутки в Россию эвакуированы 19 442 человека, из них 3448 — дети, всего с начала проведения операции эвакуированы уже свыше 366 000 человек, из них 77 062 — дети. На всех гуманитарных коридорах и маршрутах, в том числе заявленных Киевом, ВС РФ в полном объёме соблюдают «режимы тишины».

Украинские неонацисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан в различных городах, а также 6862 граждан из 25 иностранных государств.

По словам официального представителя Минобороны РФ, спасённые от ужасов и беспредела укронационалистов люди на данный момент находятся в полной безопасности и под защитой Российской Федерации. Всем нуждающимся оказывается необходимая помощь.

Россия продолжает в полном объёме выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства, отметил Мизинцев. В частности, российские военные продолжают целенаправленную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранцев из зон ведения боевых действий. На освобождённых от неонацистов территориях продолжается оказание гуманитарной помощи населению.

Ранее первый замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала заявил, что Вооружённые силы России и подразделения ДНР освободили около половины площади Мариуполя. Он также подтвердил, что украинские националисты пытаются покинуть город под видом гражданского населения.