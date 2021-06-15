Россия, Азербайджан и Турция нашли точки соприкосновения

Думается, для многих наблюдателей стало неожиданным заявление турецкого президента Реджепа Эрдогана: «Мы хотим сделать регион процветающим. У нас с президентом Алиевым и у президента Владимира Путина есть решимость для этого!» На первый взгляд заявление выглядит парадоксально. Турция подписывает с Азербайджаном Шушинскую декларацию о союзничестве, которая подводит черту под созданием нового статус-кво на Южном Кавказе. Россия исторический союзник Армении, но и с современным Азербайджаном её связывают многочисленные нити сотрудничества и взаимных проектов. Притом всё громче звучат прогнозы об ограничении её влияния в регионе, постепенном её вытеснении. Как разобраться в таком хитросплетении слухов, информационных вбросов, откровенных дезинформаций?

Начнём с того, что никто не заинтересован в превращении региона в эдакое гуляй-поле, где постоянно растёт напряжение, а дальнейшие перспективы непредсказуемы, где постоянно ситуация балансирует на грани вооружённого конфликта. Никому не нужна серая геополитическая зона, где вольготно чувствуют себя международные террористы разных цветов и конфессий, образующие со временем банды, никому реально не подчиняющиеся. Это не нужно ни Москве, ни Анкаре, ни Баку.

А потому нет ничего удивительно в том, что и Турция, и Азербайджан поддерживают нахождение в регионе российского миротворческого контингента, который, к слову, развёрнут всего в нескольких километрах от Шуши, где прошёл турецко-азербайджанский саммит.

Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

Более того, руководство этого контингента на днях сыграло решающую роль в обмене армянских карт минных полей на 15 армянских пленных. А значит, вдвойне играет стабилизирующую роль, выступая ещё и посредником в налаживании отношений недавних противников.

Кроме того, нет никаких противоречий между российскими миротворцами и турецкими военнослужащими, размещёнными в городе Агдам. Фактически речь идёт о сотрудничестве государств, исторически связанных с регионом, по поддержанию стабильности в интересах всего Южного Кавказа. И в таком контексте вряд ли нужно вмешательство в местные дела третьих стран. Это к вопросу о недавней встрече Реджепа Эрдогана с Джо Байденом и о начинающемся российско-американском саммите, на котором, без сомнения, будет обсуждаться и ситуация на Южном Кавказе.

Но главное: только что подписанный президентами Алиевым и Эрдоганом документ включает в себя положения, которые отвечают и самым широким российским стратегическим интересам. Ведь, по имеющейся информации, Баку и Анкара договорились не только о сотрудничестве в области обороноспособности, но и в таких ключевых для всеобщей стабильности сферах, как борьба с международным терроризмом, с распространением оружия массового поражения, организованной трансграничной преступностью, с оборотом наркотиков, отмыванием грязных денег, с торговлей людьми.

Реджеп Тайип Эрдоган, Ильхам Алиев Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

Очевидно, что с полным правом под такими пунктами могла бы подписаться и российская сторона. И нельзя исключить, что с некоторыми поправками такой документ мог стать основой уже трёхсторонней декларации, которая превратилась бы в важный фактор уже для всего так называемого Большого Ближнего Востока. А потом пришла бы очередь и «шестисторонней платформы» с участием Азербайджана, Армении, Грузии, России, Турции и даже Ирана.

Ведь только ликвидация всех барьеров и искусственных ограничений, открытие границ, отказ от застарелых мифов и предрассудков действительно сделают край процветающим. И тут президент Эрдоган прав: воля для этого есть.