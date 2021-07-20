Российскую военную базу в Таджикистане усилят бронетехникой

Российскую военную базу в Таджикистане до конца июля усилят бронетехникой на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин. Его слова приводит РИА Новости.

Лапин отметил , что мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты (БМП-2). Это позволит увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке. БМП-2М будут доставлены в Таджикистан авиационным транспортом Воздушно-космических сил РФ.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск. Активизировалось противостояние между талибами и правительственными войсками. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против победы одной из сторон в конфликте. По его словам, если такое произойдёт, это будет хрупким и временным решением. Министр подчеркнул, что необходимо создать такой политический диалог в стране, чтобы в нём могли участвовать этнические, политические и иные группы. Это должно привести к урегулированию ситуации.

Ранее сообщалось, что совместные учения военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана пройдут в 20 км от границы с Афганистаном. Они состоятся с 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон. Основой российского воинского контингента станут подразделения 201-й военной базы. Также в учениях примут участие специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.