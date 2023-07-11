Российского журналиста лишили постоянного вида на жительство в Литве Российского журналиста Водо лишили постоянного вида на жительство в Литве

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Российский журналист Владимир Водо сообщил NEWS.ru, что департамент миграции Литвы аннулировал его постоянный вид на жительство из-за нелояльных взглядов и поддержки связей с российскими и белорусскими спецслужбами. В тексте письма говорится, что журналист «участвовал в акциях протеста, организованных лицами, враждебно настроенными по отношению к ЕС и НАТО, а позже писал саркастические статьи, в которых эти лица отождествлялись с Литвой». Водо проживает в республике с 1989 года.

Решение было принято, несмотря на то что в Литве проживает моя 86-летняя мать, гражданка Литвы, которая в силу своего возраста нуждается в поддержке. Даже в случае обжалования этого решения в административном суде меня могут депортировать, хотя в России у меня нет ни места жительства, ни каких бы то ни было источников дохода. Кроме того, это сделает невозможным исполнять обязанность по опеке родителей в старости, — сказал Водо.

Кроме того, в тексте решения департамента отмечено, что журналист не владеет государственным языком на должном уровне, что характеризует его как «лицо, не испытывающее уважения к государственному языку, госучреждению и к Литовской Республике в целом». По мнению ведомства, такие лица «представляют угрозу для общества и национальной безопасности Литвы».

Работая в Литве и встречаясь с местными политиками, я всегда общаюсь с ними на литовском, который изучил самостоятельно. При этом я считаю, что незнание языка ни в коей мере не может считаться доказательством неуважения к стране или же угрозы госбезопасности, — сказал журналист.

Ранее президента Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО следует отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией. К тому же, Науседа призвал союзников по Блоку поторопиться с увеличением военных расходов, поскольку, по словам политика, сложившаяся ситуация является «очень хрупкой и опасной».