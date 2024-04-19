Российским госслужащим ужесточили правила выезда за рубеж Reuters: в РФ ввели ограничения на выезд чиновников за границу

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Некоторым российским чиновникам, у которых есть доступ к гостайне, ужесточили правила выезда за границу, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, ограничения были введены из-за опасений утечки информации.

ФСБ требует, чтобы госслужащие не посещали даже дружественные страны, говорится в статье. Речь идет о странах, которые не присоединились к санкциям против России, отметили журналисты.

В разных министерствах условия выезда различаются, заявил источник агентства. Все зависит от уровня доступа к гостайне, констатировали в СМИ.

Ранее стало известно, что карты местности, составляющие государственную тайну, нашли сотрудники ФСБ у троих жителей Калининградской области. На них были обозначены объекты, относящиеся к категории секретных, передавала пресс-служба ведомства. Гражданам были объявлены официальные предостережения о недопустимости распространения гостайны.

До этого в отношении представителя военно-промышленного комплекса из Калининградской области было возбуждено уголовное дело из-за нарушения защиты государственной тайны. В ФСБ пояснили, что из-за сферы деятельности мужчине был запрещен выезд за границу, однако он выехал в Армению и не уведомил об ограничении сотрудников погранслужбы.