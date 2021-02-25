Российский «Спутник V» зарегистрировали в Гватемале

https://static.news.ru/photo/d5dd32f2-776d-11eb-bda7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство здравоохранения Гватемалы зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, который принимал участие в разработке препарата.

Гватемала стала третьим государством в Центральной Америке, которое зарегистрировало вакцину «Спутник V», — рассказал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Медикамент прошёл регистрацию в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization), при которой власти не проводят собственных исследований, а рассматривают испытания, которые прошли в России, говорится на сайте РФПИ. Таким образом, «Спутник V» зарегистрирован уже в 37 странах мира.

Ранее этот препарат был зарегистрирован в Египте. Также препарат разрешён к использованию в России, Белоруссии, Алжире, Аргентине, Армении, Боливии, Сербии, Венесуэле, Парагвае, Палестине, Венгрии, Туркмении, Иране, ОАЭ, Республике Гвинея, Турции, Никарагуа, Мексике, Республике Сербской, Мьянме, Ливане, Монголии, Пакистане, Черногории, Бахрейне, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане, Казахстане, Сан-Марино, Гане, Габоне, Гайане, Египте и Гондурасе.

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Помимо данного препарата, в России зарегистрированы ещё два — «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор») и «КовиВак» (создана специалистами центра Чумакова), писал NEWS.ru.