RT: российский пулеметчик погиб во время спасения сослуживцев в зоне СВО

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RT сообщает, что российский пулеметчик Алексей Н. погиб в зоне СВО, спасая сослуживцев. По словам жены военнослужащего Ирины, у него был боевой опыт. В Минобороны России не комментировали информацию.

По данным RT, в место расположения роты Неверова попал снаряд, российский боец занял оборонительную позицию и прикрывал отход раненых.

Образец для товарищей, пример для командиров, гордость для родных и близких, слава для России, — отзываются о бойце сослуживцы.

Неверов проходил срочную службу в Чечне в 1994–1996 годах, а летом 2022-го пошел добровольцем в зону проведения спецоперации. Супругу он поставил перед фактом накануне отправки на СВО.

Ранее командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал в Telegram-канале Министерства обороны, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, когда все они находились в лесополосе. При этом он сам вызвал огонь «Града» на себя. По словам капитана, сначала «Грады» наносили удары по лесополосе. Поскольку его бойцы укрывались в траншеях, серьезных ранений никто не получил. Он добавил, что ВСУ были в шоке оттого, что российская артиллерия бьет по своим, признал Пивоваров.