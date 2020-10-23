Российский генерал объяснил, почему Швеция готовится к столкновению с РФ

https://static.news.ru/photo/10c1ed4e-1536-11eb-8836-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mats Carlsson/Försvarsmakten/facebook.com

Правительство Швеции намерено увеличить военные расходы на 40%. Более 200 лет страна не участвовала в войнах, но сейчас озаботилась угрозами в районе Балтийского моря. Обоснованием для увеличения военного бюджета шведские власти называют действия России.

Генерал-майор российских Вооружённых сил Сергей Липовой заявил, что причиной воинственной риторики в адрес РФ со стороны Швеции и других стран Запада является влияние США. Вашингтон в последнее время всё чаще допускает высказывания о готовности вступить с Москвой в военный конфликт, рассказал военный в беседе с редакцией издания «ПолитЭксперт».

«Вассалы», естественно, своего «феодала» поддерживают и всячески выражают Москве свое недовольство её «агрессивной политикой» в надежде на одобрение «хозяев». Ничего удивительного, это обычное поведение маленьких стран, надеющихся на защиту сильного, — отметил Липовой.

Генерал разъяснил, что выбор России в качестве мишени также объясняется достаточно просто. Москва сравнима по силе и влиянию в мире с Пекином, но последний пока не трогают, так как на нём держится вся мировая экономика. Липовой подчеркнул, что страны Запада, включая Швецию, могут сколько угодно наращивать военные расходы — против России им всё равно не выстоять. Стокгольм может только надеяться, что Вашингтон окажет поддержку.

Швеция — не первая страна, которая рассчитывает на помощь Вашингтона. Вот только ни один расчёт ещё ни разу не оправдался. У американцев нет друзей, только пешки, которыми жертвуют без сожаления, — заключил генерал.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оборонные расходы стран — членов Альянса продолжили расти в 2020 году, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru.