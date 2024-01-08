Российские туристы попали в смертельное ДТП на Филиппинах Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими туристами на Филиппинах

Фото: Joseph C. Ceriales/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские туристы попали в смертельное ДТП на Филиппинах, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, в результате падения автомобиля с обрыва погибла женщина, еще двое мужчин пострадали.

По данным SHOT, авария произошла недалеко от курортного города Себу. По словам очевидцев, туристы на автомобиле Toyota Vios вылетели с трассы на встречную полосу и рухнули с обрыва, упав с высоты около 60 метров.

В результате ДТП 43-летняя россиянка скончалась на месте. Ее мужа и водителя госпитализировали в местную больницу с различными травмами.

Опубликованы кадры с места. На видео видно машину, которая перевернулась при падении со скалы, вокруг собралась толпа. SHOT пишет, что в салоне нашли три бутылки из-под пива, в местной полиции заявили, все трое россиян могли находиться в нетрезвом состоянии.

Ранее на Шри-Ланке российский турист погиб в ДТП с автобусом и грузовиком. Авария произошла 5 января, также пострадали еще несколько россиян, которых после первичного осмотра отпустили из больницы. В посольстве РФ сообщили, что дипломаты оказывают помощь родственникам погибшего, в том числе с оформлением документов для доставки тела на родину.