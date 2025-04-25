Российские солдаты вынесли раненых на спинах сквозь густой туман РИАН: российские бойцы на спинах несли раненых сослуживцев на протяжении 10 км

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военнослужащие 60-й отдельного мотострелкового батальона героически эвакуировали раненых сослуживцев, пройдя с ними 10 километров, рассказал один из бойцов в беседе с РИА Новости. По его словам, ситуацию усложняли погодные условия в виде густого тумана.

Мы в туман выходили, проходили километров десять за нашими двумя ранеными. В 250 метрах от них сидел противник. И мы их оттуда забирали, — поделился солдат.

Он добавил, что раненых приходилось нести на своих спинах. Далее военных забирали в больницу. Некоторые солдаты имели тяжелые осколочные ранения. Так, один из них не мог видеть из-за ранения глаза, другой не передвигался из-за поврежденных ног. Сейчас раненые находятся в госпитале. Они проходят курс лечения и восстановления.

Ранее сообщалось, что рядовой ВС РФ Михаил Беккеров успешно оказал первую медицинскую помощь 10 своим раненым сослуживцам. В Минобороны России рассказали, что он оперативно организовал их доставку в полевой медицинский госпиталь. Мужчина при этом жертвовал собственной жизнью, проводя операцию под шквалистым огнем Вооруженных сил Украины. Однако процесс эвакуации завершился успешно.