Российские сапёры проведут «сплошную очистку» в Нагорном Карабахе

Российские сапёры проводят очистку территории от взрывоопасных предметов в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Группа гуманитарного разминирования проходит в день более одного гектара земли, сообщается на сайте Минобороны.

Обнаруженные боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон Баллыджа для уничтожения. Также сапёры выезжают по заявкам администраций районов при обнаружении взрывоопасных предметов местными жителями. Такой неизвлекаемый предмет был, к примеру обнаружен на пастбище для домашнего скота. Выехавшие на место военные после осмотра и классификации предмета уничтожили его на месте.

Сегодня поступила заявка об обнаружении на одном из пастбищ взрывоопасного предмета. Прибыв на место, идентифицировав этот предмет, было установлено что переносить, транспортировать данный ВОП запрещено, поэтому принято решение уничтожить данный ВОП на месте накладным зарядом, — рассказал представитель группы гуманитарного разминирования Сергей Харитонов.

Всего с 23 ноября 2020 года российскими миротворцами очищено от неразорвавшихся снарядов 2157 гектаров территории, более 650 км дорог, 1892 здания, в том числе 30 социально значимых объектов. Обнаружено и обезврежено 25 640 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин заявил, что вклад России в урегулирование проблемы Карабаха является решающим. Он записал видеообращение к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.