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Эксперты из России прибыли в Египет для инспекции аэропортов в курортных городах Хургада и Шарм-эш-Шейх.

Специалисты пробудут в Египте до 25 января. За этот период им предстоит провести проверку на всех стадиях – от входа пассажиров в здание аэропорта до посадки в самолёт. Кроме того, они оценят работу персонала воздушных гаваней и снабжение самолётов продуктами на время полёта.

В Каире надеются, что по окончании этого визита российские эксперты подготовят окончательный отчёт о безопасности аэропортов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах Египта.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года, после того как над Синаем потерпел катастрофу лайнер «Когалымавиа», совершавший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами крушения стали 224 человека. В ФСБ произошедшее квалифицировали как теракт.

Ране NEWS.ru писал, что глава Минтранса Евгений Дитрих прогнозировал восстановление чартерного авиасообщения между двумя странами в 2019 году. Он пояснил, что это произойдёт, как только Египет устранит ряд замечаний, предъявленных к безопасности в аэропортах.