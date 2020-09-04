России всё труднее быть арбитром между Китаем и Индией

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности оказать помощь в разрешении пограничного конфликта между Китаем и Индией. Заявление прозвучало сразу после того, как в России прошла встреча министра обороны КНР Вэй Фэнхэ и его индийского коллеги Раджнатха Сингха. Ситуация вокруг Пекина и Нью-Дели показала, что Москва имеет больше инструментов для урегулирования подобных споров, чем Вашингтон. Однако аналитики говорят, что российская сторона недолго может играть роль нейтрального игрока.

О том, что США готовы выступить посредником в споре между КНР и Индией, Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Мы готовы помочь Китаю и Индии. Если мы можем что-то сделать, мы будем рады принять участие и помочь, — отметил глава государства.

Сам пограничный спор он назвал «очень неприятным». По его словам, администрация обсуждает с обеими сторонами потенциальные меры, которые помогли бы разрядить ситуацию. Американская сторона и ранее предлагала свою помощь в пограничном конфликте, однако власти Китая отказались от такого рода посредничества.

Дональд Трамп Anna Moneymaker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление Трампа прозвучало после того, как накануне в российской столице встретились министры обороны КНР и Индии Вэй Фэнхэ и Раджнатх Сингх, которые выступили за конструктивный диалог и высказали обоюдное стремление сохранять мир и стабильность.

Вэй Фэнхэ отметил, что обе стороны пограничного конфликта «должны предпринять совместные усилия и способствовать скорейшему снижению напряжённости на китайско-индийской границе, обеспечить мир и стабильность в этом районе». КНР выразила надежду, что её сосед проявит сдержанность и будет согласовывать свои действия с теми договорённостями, которые уже были достигнуты лидерами двух стран. Однако Вэй Фэнхэ подчеркнул, что его страна «не намерена уступать ни пяди своей земли».

Обострение возникло в ночь на 30 августа в Восточном Ладакхе. Индия тогда заявила, что её вооружённые силы (ВС) предотвратили «провокационные перемещения» китайских формирований, предпринятые «с целью изменения статус-кво» по границе фактического контроля в этом районе. В Китае решительно отвергают эти обвинения и считают, что провокации исходят с индийской стороны. Тем не менее пока что ситуация не достигла того уровня накала, который показали события в мае и июне: тогда на границе Китая и Индии произошли масштабные столкновения между сотнями военнослужащих двух стран. В ночь на 16 июня в районе реки Галван конфронтация привела к гибели не менее 20 бойцов ВС Индии. О жертвах с китайской стороны ничего не сообщалось, однако тогда в Нью-Дели заявили, что погибших могут быть десятки.

Musaib Mushtaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

России, конечно, удалось усадить стороны за стол переговоров, однако, по оценкам западных аналитиков, поддерживать нейтралитет ей становится всё труднее. Так, в её отношениях с Китаем появились заметные трещины, говорят эксперты, которые, впрочем, не приводят конкретных примеров. Кроме того, российская сторона склонна всё чаще делать уступки противоположной стороне — индийцам. Накануне индийский круглосуточный канал Times Now со ссылкой на информированные источники сообщил , что во время переговоров с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу его индийский коллега якобы получил надёжные гарантии, что Москва не будет делать поставки особо опасных вооружений Исламабаду.