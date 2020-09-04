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Си Цзиньпин и Нарендра Моди
Мир

России всё труднее быть арбитром между Китаем и Индией

В Нью-Дели рассчитывают на ослабление связей между Москвой и Пекином
16:49, 05 сентября 2020 22
Фото: Narendra Modi/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп сообщил о готовности оказать помощь в разрешении пограничного конфликта между Китаем и Индией. Заявление прозвучало сразу после того, как в России прошла встреча министра обороны КНР Вэй Фэнхэ и его индийского коллеги Раджнатха Сингха. Ситуация вокруг Пекина и Нью-Дели показала, что Москва имеет больше инструментов для урегулирования подобных споров, чем Вашингтон. Однако аналитики говорят, что российская сторона недолго может играть роль нейтрального игрока.

О том, что США готовы выступить посредником в споре между КНР и Индией, Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Мы готовы помочь Китаю и Индии. Если мы можем что-то сделать, мы будем рады принять участие и помочь, — отметил глава государства.

Сам пограничный спор он назвал «очень неприятным». По его словам, администрация обсуждает с обеими сторонами потенциальные меры, которые помогли бы разрядить ситуацию. Американская сторона и ранее предлагала свою помощь в пограничном конфликте, однако власти Китая отказались от такого рода посредничества.

Дональд ТрампДональд ТрампAnna Moneymaker/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявление Трампа прозвучало после того, как накануне в российской столице встретились министры обороны КНР и Индии Вэй Фэнхэ и Раджнатх Сингх, которые выступили за конструктивный диалог и высказали обоюдное стремление сохранять мир и стабильность.

Вэй Фэнхэ отметил, что обе стороны пограничного конфликта «должны предпринять совместные усилия и способствовать скорейшему снижению напряжённости на китайско-индийской границе, обеспечить мир и стабильность в этом районе». КНР выразила надежду, что её сосед проявит сдержанность и будет согласовывать свои действия с теми договорённостями, которые уже были достигнуты лидерами двух стран. Однако Вэй Фэнхэ подчеркнул, что его страна «не намерена уступать ни пяди своей земли».

Обострение возникло в ночь на 30 августа в Восточном Ладакхе. Индия тогда заявила, что её вооружённые силы (ВС) предотвратили «провокационные перемещения» китайских формирований, предпринятые «с целью изменения статус-кво» по границе фактического контроля в этом районе. В Китае решительно отвергают эти обвинения и считают, что провокации исходят с индийской стороны. Тем не менее пока что ситуация не достигла того уровня накала, который показали события в мае и июне: тогда на границе Китая и Индии произошли масштабные столкновения между сотнями военнослужащих двух стран. В ночь на 16 июня в районе реки Галван конфронтация привела к гибели не менее 20 бойцов ВС Индии. О жертвах с китайской стороны ничего не сообщалось, однако тогда в Нью-Дели заявили, что погибших могут быть десятки.

Musaib Mushtaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

России, конечно, удалось усадить стороны за стол переговоров, однако, по оценкам западных аналитиков, поддерживать нейтралитет ей становится всё труднее. Так, в её отношениях с Китаем появились заметные трещины, говорят эксперты, которые, впрочем, не приводят конкретных примеров. Кроме того, российская сторона склонна всё чаще делать уступки противоположной стороне — индийцам. Накануне индийский круглосуточный канал Times Now со ссылкой на информированные источники сообщил, что во время переговоров с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу его индийский коллега якобы получил надёжные гарантии, что Москва не будет делать поставки особо опасных вооружений Исламабаду.

Индия, говорят эксперты, хорошо знает то, как стремление России к укреплению международного статуса привело её к инструментальному партнёрству с Китаем и как по той же причине она, вероятно, может отказаться от него в будущем. По этим оценкам, если российская сторона вдруг захочет повернуться лицом к условному Западу, то Индия могла бы стать ценным связующим звеном — с условием, что Москва ослабит ориентацию на Пекин.

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