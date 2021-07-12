18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Роскомнадзор запретил распространять интервью российских СМИ с Зеленским

19:53, 27 марта 2022
Роскомнадзор запретил распространять интервью российских СМИ с Зеленским Владимир Зеленский Фото: Соцсети
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Роскомнадзор начал проверку российских средств массовой информации, которые взяли интервью у президента Украины Владимира Зеленского, говорится в сообщении ведомства в Telegram. По данным РКН, интервью с украинским лидером провели СМИ, в том числе иностранные и выполняющие функции иноагента. В их отношении была начата проверка.

Роскомнадзор предупреждает российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью, — говорится в сообщении.

Роскомнадзор ранее зафиксировал 54 цензурных ограничения платформы YouTube в отношении российских каналов. В РКН подчеркнули, что американский видеохостинг стал одним из инструментов, используемых против русских в информационной войне.

В знак борьбы с ограничениями российских информационных ресурсов РКН призвал «прекратить дискриминацию и обеспечить свободный доступ к информации для всех пользователей платформы» YouTube.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео